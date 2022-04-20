Председатель совета директоров АО «Племзавод «Трудовой» Сергей Байзульдинов прокомментировал ежегодный отчет Губернатора области.

— Мы благодарны Губернатору Валерию Васильевичу Радаеву за активную поддержку сельского хозяйства и интересов животноводов на всех уровнях. Крайне важно, что наше предприятие получает субсидии и дотации не только из федерального, но и областного бюджета. Благодаря господдержке мы имеем возможность производить почти половину (45%) от общего объема молока, выпускаемого в Саратовской области, а также сдерживать цены на продукцию в условиях внешнего давления. Более того, сейчас мы расширяем производство и строим новый молочный зал на 1300 голов. Валерий Васильевич, огромное вам спасибо!

По словам директора ООО «БКХП-РЕПНОЕ» Андрея Вендрова, «Валерий Васильевич Радаев уделяет огромное внимание обратной связи с аграриями, регулярно встречается с нами на протяжении всех 10 лет своего губернаторства. Для нас особенно ценно, что мы можем напрямую задать все актуальные вопросы Валерию Васильевичу, открыто обсудить с ним текущие проблемы. Благодаря всесторонней поддержке Губернатора труженики полей уверены в завтрашнем дне. Уверены в успешных результатах посевной кампании, от которых напрямую зависит продовольственная безопасность региона, что особенно актуально в условиях экономических санкций».