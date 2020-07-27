Расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Саратова, которая укусила полицейского продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, 8 апреля 2020 года около 12:00 участковый пришел к дому на Шелковичной улице города к местной собачнице. На нее жаловались соседи, поскольку та не ухаживала за животными. Он вместе с зоозащитниками хотел освободить четвероногих, но их хозяйка была против, начала проявлять агрессию. Правоохранитель вызвал подкрепление.

Прибыли два полицейских, которые попытались успокоить гражданку, но она укусила одного за предплечье. Второго ударила головой по голове, после чего женщину удалось унять.

Злоумышленница скрывалась от полицейских, ее объявили в розыск, а потом нашли и доставили в отдел. Свою вину гражданка не признала, ее заключили под стражу.

Расследование продолжается.