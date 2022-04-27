В Балашове местная жительница разбрасывала урны с мусором. Соответствующее видео выложили очевидцы в социальных сетях вечером 24 апреля.

Видео, на котором горожанка ругается матом и размахивает мусорными урнами, вызвало волну недовольства саратовцев. Инцидентом заинтересовалась и администрация Балашовского района, отправив материалы с непристойным поведением в полицию для разбирательства.

— Одни балашовцы стараются сделать свой город чище и уютнее, другие горожане с пониженной социальной ответственностью ломают и крушат все вокруг, — заявили в ведомстве.