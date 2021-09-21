20 сентября 2010 года Президент Российской Федерации подписал Указ об образовании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». С этого дня началась новая эпоха подготовки управленческих кадров в стране.

На Академию были возложены глобальные задачи из Указа Президента России. На протяжении 11 лет Академия оправдывает высокий статус, являясь стартовой площадкой для профессионального становления и развития специалистов государственного управления и местного самоуправления, а также управленческих кадров российских и международных бизнес-структур.

Сегодня Президентская академия объединила 54 образовательных учреждений в 47 субъектах Российской Федерации. Образовательным научно-методическим и экспертным центром Академии при Президенте РФ в Саратовской области является Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина.

Президентская академия по праву стала идеологом и разработчиком системы непрерывного образования государственных гражданских служащих. Академией реализованы уникальные проекты и программы по профессиональному развитию, оценке и отбору руководителей самого высокого уровня.

27 апреля 2021 года была одобрена программа развития РАНХиГС до 2030 года, в основе которой — обеспечение национальных целей, сформулированных Президентом России. Президентская академия нацелена на развитие национальной системы непрерывной подготовки управленческих кадров для органов публичной власти, для коммерческого и некоммерческого секторов, на обеспечение научной и экспертной поддержки органов управления, на подготовку специалистов для динамичного развития страны.

Академия продолжит своё развитие в качестве ведущего центра образовательного и экспертного обеспечения государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, будет и дальше формировать научно-образовательную экосистему, нацеленную на решение важнейших задач, стоящих перед страной.

Особый акцент будет сделан на цифровизации: в Президентской академии получат развитие программы обучения современным цифровым профессиям, будут созданы условия для повышения цифровой грамотности на всех направлениях подготовки. В Академии будет развиваться собственная цифровая платформа дистанционного обучения.

Результаты научной и экспертной деятельности Академии как крупнейшего консультанта по проектам и программам развития, разрабатываемым федеральными органами власти и органами власти субъектов России, корпорациями и общественными организациями, позволяют постоянно совершенствовать и актуализировать образовательный процесс.

—Президентская академия за это 11-летие стала уникальным центром профессионального развития управленческих кадров, заняла лидирующие позиции в национальной системе высшего образования, завоевала заслуженный авторитет в сфере экспертной и консалтинговой деятельности. Поволжский институт управления достойно представляет Академию в Саратовской области, реализуя свои образовательные полномочия во многих регионах страны. Сегодня Институт успешно выполняет задачи, поставленные руководством страны перед Академией, способствует росту кадрового потенциала, обеспечивает профессиональное развитие государственной службы и управления. На сегодняшний день в Институте реализуются все уровни профессионального образования и программы, многие из которых признаны лучшими образовательными программами инновационной России. Система дополнительного профессионального образования Института накопила уникальный образовательный и методический потенциал, что позволяет обеспечивать любые потребности систем управления в развитии кадров, – отметил директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.