По словам председателя комиссии по ЖКХ, благоустройству и экологии Общественной палаты Саратова Айса Акчурина, в прошлом году в Саратове был проведен колоссальный ремонт улично- дорожной сети.

Восстановление объектов проводилось на средства, поступившие в город от транспортного налога, из резервного фонда РФ, а также национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего было отремонтировано 226 участков дорог.

В рамках нацпроекта восстановили 130 объектов, а это более 785 тыс. кв. м дорог. На эти цели было выделено 1 млрд. 707 тыс. рублей. Среди восстановленных улиц городские магистрали: Чапаева, Кутякова, Рабочая, Топольчанская и Трофимовская. На 2022 год запланирован ремонт 29 участков дорог.

-Общественная палата Саратова принимала участие в мероприятиях по контролю за ходом ремонтных работ. В этом году мы продолжим работу в данном направлении. Подрядчики должны понимать важность качественного выполнения ремонта, ведь от этого зависит безопасность дорожного движения, — отметил чиновник.