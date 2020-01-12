Два парня, вытащившие аккумулятор из машины в одном из дворов Саратова, попали в объектив камеры видеонаблюдения. Запись выложена в социальных сетях.

Судя по кадрам видеозаписи, которая очевидно сделана в 4:30 5 января, двое парней в джинсах и куртках темного цвета заходят во двор, в котором на ночь припаркованы автомобили. Затем они подходят к какой-то вазовской «классике», вероятнее всего — «шестерке», вскрывают капот, выковыривают оттуда аккумулятор и убегают. Качество видео, к сожалению такое, что опознать лица парней — сложно.

Подробностей, при которых было снято видео, автор поста не приводит.