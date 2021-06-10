По итогам участия в Финальных мероприятиях Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE сезона 2020/2021, прошедших 20-22 апреля 2021 года, студенты Поволжского института управления получили льготы при поступлении на программы магистратуры в РАНХиГС, а также возможность принять участие в профессиональной стажировке в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра.

В апреле состоялись Финальные мероприятия Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE сезона 2020/2021, где в ТОП-3 вошла команда Поволжского института управления РАНХиГС. Напомним, что в рамках Акселератора команда ПИУ РАНХиГС представила реализованные проекты «HanDec», «Твоя безопасная сеть» и «LOVEушка». По итогам суперфинала в общекомандном зачёте ПИУ РАНХиГС занял третье место.

4 июля представители команды Института Александр Кондаков и Артем Юленков отправятся на профессиональную стажировку в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, чтобы лучше ознакомиться с организацией проектной деятельности в сфере социального предпринимательства. Их образовательная поездка завершится 10 июля.

— Акселератор RAISE открывает для победителей и призеров уникальную возможность – участие в профессиональной стажировке, где проходит знакомство с успешным опытом социального предпринимательства в России и мире. С одной стороны, это возможность перенять успешные практики, а с другой – тиражировать свой проект. В прошлом году во время стажировки Денису Родичеву удалось наладить сотрудничество с Правительством Камчаткого края, отправить игровые наборы «Твоя безопасная сеть» и внедрить практику проведения наших игротек на территории края. Мы надеемся, что и в этом году ребятам удастся наладить эффективное взаимодействие, – считает ментор проектов, начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.

Кроме того, студенты Поволжского института управления по итогам Акселератора получили льготы – 25 дополнительных баллов при поступлении в РАНХиГС на программы магистратуры.

— Мое обучение на бакалавриате подходит к логическому завершению, и уже сейчас я погружаюсь с головой в процесс поступления в магистратуру. Полученные дополнительные баллы являются для меня полезной наградой. Бонусы при поступлении позволят мне на более высоком уровне развивать полученные знания и принимать участие в социально значимых мероприятиях, – поделилась студентка четвертого курса Алина Шакурова.