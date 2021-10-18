На этой неделе, 21 октября, стартует акселерационна программа от центра «Мой бизнес» «Увеличение продаж и прибыли».

Спикер акселератора — Сергей Семенов — автор книги-бестселлера: «Большие продажи без компромиссов и оправданий», лучший бизнес тренер 2019 и 2020 года, имеющий 180лтний опыт работы.

Программа пройдет в формате пяти лекций.

Первая из них, 21 октября, будет посвящена стратегиям продаж и методам управления продажами.

Вторая пройдет 26 октября. На ней рассмотрят базовые техники продаж и взаимодействия с клиентами.

Далее, 27 октября, посетители рассмотрят скрипты продаж и непосредственно работу с возражениями клиентов.

Управление продажами и отделом продаж обсудят 29 октября.

И завершающая лекция 3 ноября будет посвящена разбору самых типичных проблем и кейсов участников, а также подробному разбору популярных вопросов.

Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.

Акселерационная программа проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.