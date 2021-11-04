Сегодня, 4 ноября, в День народного единства активисты Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» поздравили врачей, которые трудятся в мобильных пунктах вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Волонтёры в костюмах разных народов России подарили медикам выпечку собственного приготовления. Организаторы уточнили, что мероприятие провели, чтобы поддержать врачей в сложный период и подарить им праздничное настроение на работе.

-Во время пандемии врачи трудятся день и ночь ради здоровья и жизни людей. Пункты вакцинации и больницы продолжают функционировать даже в нерабочие дни. Врачам как никогда сложно, поэтому наша задача – помочь им справиться с коронавирусной инфекцией. Сделать это может каждый – просто старайтесь меньше контактировать с другими людьми, соблюдайте меры безопасности и вакцинируйтесь. Только объединившись, мы сможем противостоять страшной инфекции, — рассказала активистка «Молодой Гвардии» Валерия Максимова.