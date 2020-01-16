Сторонники декоммунизации предложили вернуть некоторым городам Саратовской области дореволюционные названия. Воззвание распространяется в социальных сетях.

Предлагается, в частности, переименовать Маркс в Екатериненштадт, Энгельс в Покровск, Калининск в Баланда, Красноармейск в Бальцер. Также сторонники декоммунизации хотят вернуть прежнее название улиц в Саратове — проспект Кирова переименовать в Немецкую улицу, улицу Дзержинского в улицу Михайловскую, а площадь Кирова в Сенную площадь.

Инициатива антикоммунистов не нашла широкой поддержки среди жителей региона.