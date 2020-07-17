В рамках всероссийской акции «Патриотизм в действии» активистами Волжского отделения «Молодой гвардии» был проведен субботник на Воскресенском кладбище Саратова на территории воинских захоронений. Об этом сообщает пресс-служба общественной молодежной организации.

От мусора, травы и сухих веток были очищены окрестности захоронений. Активисты очистили могильные плиты, подровняли и покрасили заржавевшие ограждения и надгробия.

— К большому сожалению, от времени и негативного воздействия погоды многие могилы находятся в крайне плачевном состоянии: их территория заросла травой, ограды и памятники заржавели, а вокруг разбросан мусор, оставленный людьми. Считаю нашим долгом привести в порядок территории воинских захоронений, отдав дань памяти ветеранам и всем участникам Великой Отечественной войны, — рассказала руководитель Волжского местного отделения «Молодой Гвардии» Вероника Петрова.

Напомним, что в связи 75-летием Победы в Великой Отечественной войне подобные акции проводят многие другие общественные организации.