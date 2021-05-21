Звезда телешоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова завтра приедет в Саратов. Чтобы очистить берег Волги от мусора. Об этом она сама написала на своей странице в Instagram.

— Привет, Саратов! Кто со мной на пляж? Не загорать и купаться, а работать – убирать известные городские пески от скопившегося за осень и зиму мусора. Вместе с дружной командой Всероссийской экологической акции «Вода России» приглашаю всех жителей и гостей Саратова 22 мая к 11:00 на остров «Городские пески, — пригласила Юлия всех горожан присоединиться к субботнику.

Юлия Михалкова не первый год принимает участие в акциях «Вода России». призывая жителей страны поддерживать чистоту на природе.

Сбор участников акции состоится в 10:30. Для добровольцев будет организована развлекательная программа и питание, а самые активные участники субботника получат подарки с символикой акции «Вода России». Мешки и перчатки будет выдан на месте. Уборка пройдет в малых группах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.