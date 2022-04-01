В следующий четверг, 7 апреля, в пригородном поезде № 6474 сообщением
Татищево – Анисовка и в посёлке Анисовка состоится профилактическая акция
«Электричка здоровья», приуроченная к «Неделе здорового образа жизни» в ОАО
«РЖД». Её проведут представители пригородной компании АО «Саратовская ППК» и
Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Главная цель мероприятия – напомнить гражданам о том, как важно следить за состоянием своего здоровья.
Акция начнётся в 8:47, когда пригородный поезд № 6474 отправится со станции
Саратов-1. В пути следования всем желающим измерят всем желающим артериальное
давление, уровень холестерина, глюкозы и кислорода в крови, а также концентрацию
угарного газа в выдыхаемом воздухе. По результатам обследования каждый участник
акции получит рекомендации от врача-терапевта. Приглашённые волонтеры-медики
проведут анкетирование и раздадут тематические буклеты по ведению здорового образа жизни.
После прибытия электрички в Анисовку мероприятие продолжится для всех
желающих в станционном зале ожидания (с 10:00 до 14:00).