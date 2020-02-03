Завтра, 4 февраля, в клинических больницах «РЖД-Медицина», действующих в Астрахани, Волгограде и Саратове, пройдёт акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раком. Мероприятие проводится с целью профилактики, а также повышения уровня информированности граждан об онкологических заболеваниях и способах их лечения.

В ходе приёма все желающие получат бесплатную консультацию специалистов.

Приглашаем всех желающих проверить своё здоровье 4 февраля с 10:00 до 20:00.

Запись на консультацию осуществляется по следующим телефонам:

– 8 (8452) 74-44-54 для записи в клиническую больницу «РЖД-Медицина» города Саратова (1-й Станционный проезд, 7);

– 8 (8442) 90-31-55, 8 (8442) 43-50-55 для записи в клиническую больницу «РЖД-Медицина» города Волгограда (ул. Коммунистическая, 7);

– 8 (8512) 32-36-44 для записи в клиническую больницу «РЖД-Медицина» города Астрахани (ул. Сун Ят-Сена, 62).