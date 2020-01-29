В общеобразовательных учреждениях Саратовской области проходит экологическая акция «Сдаём вместе!». В течение двух месяцев в 99 школах проходили интерактивные уроки об опасных отходах, а учащиеся собирали отработавшие батарейки.

Всем образовательным учреждениям, изъявившим желание принять участие в акции «Сдаем вместе!» были предоставлены контейнеры для сбора батареек, информационные плакаты и методические материалы для проведения уроков.

Акция проводится совместно Региональным оператором по обращению с ТКО и компанией «Duracell RU». Главной ее целью стало формирование у детей бережного отношения к окружающей среде и повышение уровня информированности о возможности утилизации отходов.

-Батарейки являются наиболее токсичным компонентом бытового мусора и требуют особого обращения после использования. Их ни в коем случае нельзя бросать в контейнерные баки. С помощью акции мы надеемся способствовать формированию у наших детей новой модели поведения и ответственного отношения к вторичным ресурсам. В какой-то степени акция помогает и в реализации программы расширенной ответственности производителя, — рассказал директор Регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Андреев.

По итогам акции партнеры Регоператора обеспечат вывоз собранных в школах батареек, а компания Дюраселл – обеспечит переработку на Челябинском заводе. Данный проект уже успешно реализован в 80 городах России, благодаря ему собрано 45 тысяч килограммов отработанных батареек.

Вторая волна акции на территории Саратовской области стартует в апреле 2020 года.