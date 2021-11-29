В среду, 1 декабря, в рамках Международного дня борьбы со СПИДом на железнодорожном вокзале Саратова пройдёт акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Её проведут сотрудники клинической больницы «РЖД-Медицина» города Саратова и Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» для посетителей и сотрудников вокзала.

В зале ожидания на втором этаже организаторы расскажут о профилактике и своевременной диагностике опасного заболевания, раздадут тематические листовки. Кроме того, все желающие смогут определить свой ВИЧ-статус, пройдя бесплатное и анонимное экспресс-тестирование в вокзальном медпункте.

Акция пройдёт с 13:00 до 15:00 с учётом соблюдения актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.