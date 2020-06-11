Волонтерский центр по оказанию помощи нуждающимся гражданам, созданный по инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Государственной думы Николая Панкова, продолжает свою работу в Саратове и районах области.

За помощью в основном обращаются граждане из группы риска, пенсионеры и инвалиды, которые в это сложное время остались одни, без помощи и поддержки своих родных и близких.

При поддержке регионального координатора партпроекта «Единая страна — доступная среда», депутата Саратовской областной думы Евгения Ковалева председатель общественного совета проекта в Волжском районе Саратова Сергей Понин в очередной раз оказал помощь пожилым людям, доставив им домой продовольственные наборы с самыми необходимыми продуктами питания.

— В непростой эпидемиологической ситуации граждане, находящиеся в зоне риска, особенно нуждаются в поддержке. В рамках реализации партпроета «Единая страна – доступная среда» местными координаторами, руководителями общественного совета, волонтерами продолжает оказываться необходимая помощь в рамках акции «Время добра», которая затрагивает все районы области, – отметил Евгений Ковалев.

Работа волонтерского центра продолжается, всем нуждающимся будет оказана своевременная помощь в полном объеме.