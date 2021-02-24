В акции «Защитим героев» партии «Единая Россия» 23 февраля приняли участие десятки тысяч россиян, сообщает сайт партии «ЕР.ру».

В этот день члены партии вместе с «Молодой гвардией», волонтерами общественных организаций возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны по всей стране в знак единства с поколением победителей.

Участники акции также убрались на мемориалах и местах воинских захоронений.

В Москве массовое возложение прошло в нескольких местах. К Монументу Победы нa Поклонной горе пришли почти две тысячи человек. В Александровском саду к могиле Неизвестного солдата цветы возложили Президент Владимир Путин и Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, а также депутаты Государственной думы.

— Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов, — сказал Президент.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с горожанами возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

— Пример героизма, который явила страна, заслуживает уважения и вечной памяти. Именно поэтому в каждом регионе, городе, селе мы приходим на воинские захоронения, на братские могилы, могилы Неизвестного солдата и отдаем дань памяти их мужеству и героизму, — отметил он.

Участники движения «Волонтеры Победы» не только приняли участие в возложениях, но и лично поздравили более семи тысяч ветеранов. Добровольцы передали ветеранам более 10 тысяч «Писем Победы», которые написали люди из разных стран мира.

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