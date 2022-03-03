Сегодня в Саратове состоялось открытие Кубка России по подводному спорту (плавание в ластах).

К нам приехали более 200 спортсменов из 22 регионов. Соревнования проходят во Дворце водных видов спорта. Сегодня пожелал сильнейшим спортсменам России легкой воды и быстрых секунд!

Также вручил удостоверения и нагрудные знаки «Мастер спорта России» лучшим спортсменам города Балаково и Артему Игнатову из Ростовской области. За выступлениями сильнейших болеют не только на трибунах в Саратове.

Организована трансляция соревнований и ее смотрят сотни жителей нашей страны.

Приходите во Дворец водных видов спорта или присоединяйтесь к эфирам, которые доступны на официальной странице школы олимпийского резерва по водным видам спорта в ВК.

Соревнования продлятся до б февраля.