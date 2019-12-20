В декабре министерство молодежной политики и спорта области подводит предварительные итоги года. Одним из основных показателей развития отрасли является доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. По прогнозным подсчетам по итогам 2019 года в Саратовской области он составит 39,3% от общего количества населения, что соответствует плановому показателю государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики».

— Спорт – это не только медали. Хотя и их в копилке региона немало. За этот год наши спортсмены на различных соревнованиях завоевали 1533 медали. При этом больше трети из них — 586 — золотые! Но, на мой взгляд, в работе министерства гораздо важнее другой показатель – доля граждан, которые систематически занимаются спортом. И мы делаем все, чтобы это число каждый год увеличивалось. Согласно стратегии развития физической культуры и спорта в Саратовской области по итогам 2019 года спортом должны заниматься 39,3 % жителей. Для того, чтобы этого добиться, мы строим в районах области спортивные объекты и устанавливаем площадки для выполнения нормативов ГТО, обновляем оборудование в спортивных школах, проводим соревнования среди различных возрастных групп. По предварительным подсчетам этот показатель мы выполним!, — прокомментировал министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.