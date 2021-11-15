Совсем недавно наши спортсменки успешно выступили на Первенстве России.

Хадижа Гадашова в весовой категории до 48 кг завоевала золотую медаль. В прошлом году на этих соревнованиях она была третьей. А в этом- стала сильнейшей! И это отличный показатель эффективной тренерской работы.

Анна Петрунина впервые выступала на соревнованиях такого уровня и заняла второе место в весовой категории свыше 70 кг.

По словам тренера Ливана Тедешвили достойна золотой медали. Сказалось — она была только отсутствие опыта и психологические барьеры.

Президент федерации дзюдо Саратовской области Юрий Кошелев отметил, что в современной России особый акцент делают на развитии именно женского дзюдо. Если раньше в каждой весовой категории боролось по 18 дзюдоисток, то сейчас этот показатель вырос вдвое. Он подчеркнул, что победы саратовских спортсменок — результат самоотверженной работы тренера Ливана Тедешвили.

В Саратове готовят прекрасных спортсменок, которым предстоит отстаивать честь не только Саратовской области, но и страны! Уверен, победы обязательно будут!