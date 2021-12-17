Депутат саратовской городской думы Александр Бондаренко высказался о законопроекте об организации местного самоуправления направлен на повышение эффективности местной власти

— Продолжается работа над реализацией поправок, внесенных в Основной закон нашего государства. Внесенный в Госдуму законопроект об организации местного самоуправления – очередной этап в выстраивании единой системы публичной власти в стране, он логично продолжает закон об организации региональной власти, — отметил он.

Народный избранник добавил, что документ призван упорядочить структуру местного самоуправления, уточнить его компетенции, заложить принцип привязки к населению вместо территориального принципа, усилить ответственность главы муниципалитета перед руководителем региона за исполнение местных полномочий, более четко регламентировать вопросы перераспределения полномочий между регионами и муниципалитетами. При этом предлагается обеспечить индивидуальный подход к распределению полномочий в каждом конкретном регионе. Для граждан очень важно, чтобы все уровни власти работали слаженно. Им будет более понятно, кто за что отвечает.

Цель нововведений – повысить эффективность органов местного самоуправления, укрепить правовую и финансовую основу их деятельности. В результате вся система станет более понятной и прозрачной, настроенной для наиболее более эффективного решения задач в интересах населения.