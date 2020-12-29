Заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Александр Бурмак рассказал о заливке катка на набережной Космонавтов.
Идея принадлежит председателю ГД Вячеславу Володину. В прошлом году ее реализовать не удалось из-за погоды.
На сегодняшний день снежная подушка готова на две трети. Возле стены установили деревянную отбивку и закрыли ее баннером, чтобы облицовка не повреждалась.
У катка появятся пункты проката спортинвентаря и палатки с горячими напитками.
Работы должны завершить до начала новогодних каникул.