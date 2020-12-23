Заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Александр Бурмак неоднократно привлекал внимание к вопросу изменения законодательства, регулирующего финансовое обеспечение педагогов. Из-за разницы в методиках расчета реально необходимая сумма и та, которая закладывается в программу, существенно расходятся.

— Правительством Саратовской области предусмотрены субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности на 2021 год, но их объема недостаточно: по новым нормативам образовательным учреждения города требуется дополнительно более 300 миллионов рублей и это только на заработную плату сотрудников, имеющих отношение к реализации общеобразовательных программ. Причем это нормативы текущего учебного года. С 1 сентября 2021 года общая сумма даже увеличится примерно в 1,5 раза, то есть увеличится число детей в учреждениях, возрастет педагогическая

нагрузка.

Кроме того, новым нормативом финансового обеспечения, в нарушение требований установленных федеральным законом «Об образовании», не предусматриваются расходы в расчете на одного обучающегося на

обеспечение дополнительного профессионального педагогическим работникам, на обеспечение безопасных условий обучения и воспитания (потребность в средствах на обеспечение физической охраны превышает 200 миллионов рублей) на охрану здоровья обучающихся, а также не учитывают требования ФГОС в части материально- технического оснащения

образовательной деятельности. В данном случае речь идет о сотнях миллионов рублей. Хроническое недофинансирование системы образования Саратова, в части полномочий региона по финансовому обеспечению образовательной деятельности позволяют учреждениям города удерживать качество образования лишь титаническими усилиями наших учителей.

И мы, как муниципалитет, продолжаем настаивать на сохранении гарантий заработной платы учителей, продолжим обращаться к региональной власти с надеждой, что будем услышаны, — подчеркнул Александр Бурмак.