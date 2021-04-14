В рамках партпроекта «Энгельс-территория спорта» состоялась рабочая встреча на спортивных объектах в Энгельсском районе.

Во встрече приняли участие координатор проекта Владимир Еремеев, директор центра по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин и начальник комитета по спорту администрации ЭМР Александр Королёв который рассказал, через какие этапы реконструкции пройдет стадион и как это повлияет на развитие спортивной жизни в Энгельсском районе.

Основная цель проекта это формирование комфортных условий для занятий спортом и популяризация спорта. Модернизация данного объекта, будет важным шагом в спортивной жизни района, для местных жителей, для тех людей кто живет спортом — это очень важно, — рассказал Александр Еремеев.

В рамках партийного проекта также будет реконструирован целый кластер спортивных объектов. В том числе бассейн «Нептун», МБУ «Спортивно – технический центр» и стадион «Торпедо».

Ранее о необходимости ремонта данных спортивных территорий говорил Глава района Алексей Стрельников, теперь благодаря поддержке партии «Единая Россия» реализовать эти проекты получится намного раньше намеченных сроков.

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