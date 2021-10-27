Посмотрел на воскресную «находку» со стороны суши.

Спускались в устье оврага по очень крутой тропе от Алексеевского городища (между прочим,

памятник федерального значения).

Hесмотря на небольшую рябь на Волге, сверху хорошо видна акватория, которая представляет собой своеобразный бульон из осадков канализации.

По дну оврага протекает довольно чистый и прозрачный ручей, очень похожий на тот, что мы в прошлую субботу чистили от мусора и валежника в овраге Сеча в рамках экологической акции «Зелёный шаг. Сеча». Даже, возможно, более живописный.

Почистить от мусора и валежника тут тоже есть что, но основная проблема это то, что протекает по трубе и формирует «конус выноса».

Совершенно очевидно, что эта труба

представляет собой официальное

инженерное сооружение масштаба города, а не является «кустарщиной» или чьей-либо самодеятельностью.

Учитывая то, что по воспоминаниям саратовцев в свое время эта труба никак не мешала существованию

пляжа у устье оврага, она каким-то образом поменялся свое назначение на канализационную в течение последних пары десятков лет.

Кто и когда начал использовать ее таким образом, надеюсь, выяснят компетентные органы. Что же со всем этим делать сейчас, для меня совсем не очевидно.

Очевидно только то, что это проблема федерального масштаба, за решение которой необходимо браться незамедлительно, отлодив другие амбициозные проекты.

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