В прямом эфире «Серебряного

Дождя Саратов» состоялись дебаты по проблеме воссоздания/невоссоздания

собора Александра Невского.

Я вместе с уважаемым Алексеем Трубецковым представлял противников воссоздания cобора на историческом месте, а именно на месте стадиона «Динамо».

Нашими оппонентами были мои уважаемые коллеги по Градозащитному совету Владимир Лешуков и Евгений Спирин.

Забегая вперёд, скажу, что в опросе,

проводимом параллельно в Инстаграмме «Cepебряного дождя» противников воссоздания оказалось большe в соотношении примерно 75/25.

Примерно в таком же соотношении по моим ощущениям разделились мнения в группе «Жить здесь!».

Я полагаю, что вбрасывание этой темы в публичную повестку как минимум не своевременно с точек зрения здровых общественных отношений в городе.

Необходимо сосредотачиваться на

вопросах и темах, которые нас объединяют или могут объединить. Но, раз уж так случилось, и тема заявлена, то изложу свои аргументы в прошедшей дискуссии.

1. Повестка, которую заявляют уважаемые оппоненты сторонники воссоздания собора на историческом месте, лежит далеко не в плоскости исключительно архитектуры. Речь идет о попытке изменить существующий уклад жизни нескольких существующий уклад жизни несколькихп поколений саратовцев, по крайней мере тех, кто проживает в историческом центре. Качественная архитектура это всего лишь один из аспектов жизни в городе. Желание восстановить исторический открыточный вид Саратова, причем с одного очень узкого ракурса, является, на мой взгляд, ложной целью градозащиты. Построенный на месте снесенного собора спортивный объект, не заброшенный, а востребованный, по прошествии лет стал неотъемлемой частью города и его ценностью, причем для широкого круга горожан. Уничтожить существующую ценность ради другой ценности я считаю в корне не верным.

2. Я сожалею о том, что собор в свое время был разрушен. Я хотел бы, чтобы зданий уровня снесенного в начале XX века собора, нахождение в окружении которых не оставляет сомнений в том, что ты находишься в городе с 400-летней историей, было больше. Но я полагаю, что никакой объективной (ландшафтной) привязки к существующему месту, как, например, у Ласточкиного гнезда в Ялте, у собора нет, и с точки зрения наполнения города качественной архитектурой вполне возможно его воссоздание на новом месте.

Более того, для полного воссоздания комплекса собора и его восприятия таковым, каким его задумал архитектор почти два века назад в качестве архитектурной доминанты, необходимо обеспечить свободное пространство вокруг, что сейчас решительно невозможно. То, что сбор был построен в соответствии с генеральным планом начала XIX века, делает честь и архитектору и градостроителям, но является ли это достаточным основанием для воссоздания в веке XXI? Я считаю, что нет.

3. РПЦ, как главный заинтересант, по большому счету инвестор (ведь речь не идет о строительстве за счет бюджета) и в будущем пользователь объекта не настаивает на воссоздании именно на историческом месте. Почему мы пытаемся быть святее Папы Римского? Более того, общаясь со многими православными и воцерковленными саратовцами, я вижу их непонимание происходящего с точки зрения верующих. Дословно:«Xристос проповедовал совсем не это».

4. Меня, как и многих горожан удивляет в определенной степени бесцеремонность коллег в, не побоюсь этого слова, насаждении точки зрения что собор для данного места важнее, чем стадион, а потому все пользователи стадиона могут/должны «перестроить» свой жизненный уклад. Город, а современный город тем более, это не просто совокупность архитектурных объектов разной степени качества. Город это в первую очередь место, которое позволяет горожанину вести тот образ жизни, который он считает для себя правильным. 200 и даже 100 лет назад собор был однозначно востребованным объектом, однако сейчас приоритеты горожан существенно изменились, и не принимать их во внимание решительно невозможно даже с точки зрения той же градозащиты. Это уже не защита, а нападение.

5. Я приветствую то, что в последние годы восстанавливаются крупные спортивные объекты, но они, разумеется, никак не могут заменить существующий стадион, поскольку для жителей исторического центра он является объектом пешей доступности.

6. С учетом того, что мусульманам недавно запретили построить мечеть на пустом месте, я полагаю, что снос востребованного стадиона ради строительства православного собора внесет свой вклад в межконфессиональную напряженность в том числе. Уверен, что ни обществу в целом, ни власти, ни представителям уважаемых конфессий это не нужно.

7. Полагаю, что к вопросу воссоздания собора можно будет вернуться через несколько десятков лет, когда, надеюсь, и общество созреет до того, когда сможет вести дискуссию в нормальном режиме, и, самое главное, все, или, по крайней мере, большинство проблем в городе будут решены. В частности, решатся экологические проблемы, которые имеют, на мой взгляд, самое непосредственное отношение к градозащите.

Я благодарен коллегам за содержательную дискуссию, которая наверняка будет продолжена, Машу Карманову за эффективную модерацию, а также всем саратовцам, которые высказались и ещё выскажутся по данной теме.