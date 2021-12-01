Ситуация с канализационными сбросами в Волгу и ее притоками в Волжском районе города Саратова постепенно обрастает новыми подробностями, но яснее не становится.

С момента моего эпического путешествия по Волге в устье Алексеевского и Дудаковского оврагов, о котором я рассказал в своих социальных сетях, прошло 1,5 месяца.

Ситуация освещалась в СМИ и социальных сетях, были сьемки с квадрокоптера, анализ космоснимков территории за последние десятилетия, запросы в природоохранные органы и анализ воды.

Насколько мне известно, все организации, на чьем балансе могла бы оказаться труба 1 метр в диаметре, через которую в Волгу мощным потоком сливается жидкость непонятного происхождения, отказались от своей причастности к этому.

По моему мнению, инженерное сооружение такого масштаба может иметь отношение только к городской фекальной либо к ливневой канализации.

На карте инженерной защиты от опасных природных процессов (Раздел 6 Генерального плана МО «Город Саратов»), в устье Алексеевского и Дудаковского оврагов сходятся две красные линии, которые обозначены, как самотечная ливневая канализация.

Нюанс в том, что красными линиями на карте обозначены сооружения на конец расчетного периода, а не существующие в настоящий момент! То есть, не исключено, что труба, существующая десятки лет, по документам не является действующим инженерным сооружением, соответственно, формально может не стоять ни у кого на балансе со всеми вытекающими (простите за невольный каламбур). Как в анекдоте: «ж@па есть, а слова такого нет» (с).

Схему расположения фекальной канализации мне найти не удалось, но, по идее, вся она должна сходиться к очистным сооружениям в Заводском районе и иных выпусков в Волгу иметь не должна. Однако, в Займище (на другом берегу Алексеевского оврага) есть промышленный объект на большой, огороженной забором с колючей проволокой территории, без какой- либо вывески, который, по словам охраны, является объектом Водоканала и который находится аккурат над этой пресловутой трубой.

Объект я снимал в тумане, и это хорошая метафора к происходящему. То ли с целью запутать, то ли по причине неинформированности, свою лепту в неразбериху вносят и чиновники Волжской администрации. 1 ноября в эфире радиостанции «Серебряный дождь Саратов» заместитель главы администрации Волжского района прокомментировал, что в трубу в устье Алексеевского оврага попадают канализационные стоки из-за неработающей канализационной насосной станции в поселке Изумрудный. И даже сообщил, что через неделю все будет исправлено!Разумеется, это совсем другой источник загрязнения, и к Комбайну он отношения не имеет из Изумрудного течет сначала в Гуселку, а потом в Волгу. Проверять через неделю было слишком большой наивностью с моей стороны, я решил прибавить еще недельку. Потом решил удвоить и этот срок: все-таки глава Волжского района конкурировал с вновь переизбранным мэром, ясное дело, дел по горло.

Как чувствуется по характерному запаху на Усть-Курдюмском направлении, ничего не изменилось, как текло, так и течет. Правда, по сообщениям СМИ, чиновники решились на смелый эксперимент и с помощью специального красителя, вылитого в канализационный люк на улице Алых роз, установили прямую связь между канализацией и водовыпуском в устье Дудаковского оврага. Уже что-то. Вообще говоря, над беспомощной некомпетентностью (настоящей или мнимой) чиновников в этом вопросе можно было бы потешаться, если бы речь не шла о годами длящейся ситуации.

Пока вы читали эти строки, в Волгу выше по течению и в непосредственной близости от городского водозабора попало еще несколько тонн стоков городской канализации. И, замечу, речь не идет о тяжелом наследстве 19-20 веков, а о новейших, возводимых в 21 веке на престижном Усть-Курдюмском направлении микрорайонах.

Жду очередное заседание рабочей группы по экологическому оздоровлению Саратовской области под председательством Романа Бусаргина, в повестку которой должен быть включен этот вопрос.

Еще у нас есть, говорят, ЦУР (Центр управления регионом) — служба, которая мониторит социальные сети на предмет жалоб и недовольства граждан и перенаправляет их для решения в соответствующие ведомства. Если ЦУР работает эффективно, то он и так должен был отследить обсуждаемую ситуацию.