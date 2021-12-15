​«Это очень сильная история, которая показывает, что у каторжан больше совести и сострадания, чем у всей правоохранительной системы».

Арестанты распространяют по российским тюрьмам письменное обращение, в котором говорится, что заключённых, подвергнутых пыткам и изнасилованиям со стороны тюремщиков, нельзя понижать в иерархии. Фотографию письма публикует Baza.

«Люди, которых по мусорскому беспределу насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными, они так же полноценно могут жить в общей массе мужиками», — говорится в письме».

Когда я по прочитал дилогию «Сфумато/Агами», меня, пожалуй, более всего озадачило — как так получилось, что революцию в Чудовищной России Будущего, превращённой в планету-тюрьму народов всего земного шара, в которой место ФСИН заняло УЗКС (управление по защите конституционного строя, если кто не понял), поддержали именно воры в законе?

Возможно, потому, что я рассуждал в парадигме прочитанного ещё 25 лет назад Шаламова — парадигме, согласно которой воры сознательно противопоставляют себя государству, но при этом не стремятся поменять сложившийся порядок вещей, в отличие от политзеков, гражданских или военных, которые и поднимали львиную долю восстаний в ГУЛаге ещё при Сталине.

Я не спец по тюремной субкультуре, но, если не ошибаюсь, воровские понятия считают власть врагом, при этом не призывая менять её в лучшую сторону — то есть вводится прямой запрет на активную политическую деятельность.

Однако то, что мы наблюдаем СЕЙЧАС — по-моему, это как раз та самая активная политическая деятельность, запрещённая старым воровским законом.

Да ещё и сопряжённая с известным посягательством на казавшуюся нерушимой кастовую иерархию.