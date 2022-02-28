Председатель Общественной палаты ВМР Александр Головачев прокомментировал слова спикера ГД Вячеслава Володина о российской спецоперации, как единственном шансе отстоять мир:

—Для нашего Отечества вновь наступил исторический момент, когда требуется самоотдача россиян во имя не только нашей текущей жизни, но и во имя нашего будущего. Таким временем, например, были годы Великой Отечественной войны. Тогда, забыв политические распри, разногласия Советский Союз поддержали многие патриотически мыслящие белые офицеры.

Символично, что перед новой масштабной угрозой, нависшей над страной, многофракционная Госдума России продемонстрировала полное единство. Обращение парламентариев, оценки ситуации по поводу событий на Украине, включая мнение спикера парламента Вячеслава Володина, укрепили судьбоносное решение президента страны Владимира Путина.

Могу сказать и от имени большой группы известных мне офицеров, находящихся в отставке, что признание ДНР и ЛНР, затем развертывание специальной военной операции – это верные действия, других решений, после всех попыток образумить Запад во главе с США, просто не осталось. Если враг не только не сдается, но и готовится нападать, его необходимо однозначно уничтожать. Решим вопрос денацификации и демилитаризации Украины – значит предотвратим большую войну.