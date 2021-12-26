​«Запад не знает, что делать: впервые в истории человечества ультиматум о капитуляции выставляет проигравшая сторона»

Сегодня (26 дек.) Путин заявил, что если не получит положительного решения о гарантиях нерасширения НАТО, то вопрос будет решен военным путем.

Он это ясно подчеркнул, сказав, что решение будет принимать на основании рекомендаций «военных экспертов».

Таким образом, тут надо еще раз зафиксировать:

1) «нота о гарантиях»

была не «переговорной позицией», а ультиматумом;

2) позиция российской делегации на заседании совета Россия-НАТО не содержит никакой интриги, и никакие мелкие треки (если они вообще состоятся) не снимут проблемы;

3) это заявление Путина подтолкнет США, Европу в целом, особенно страны Центральной Европы, и, разумеется, Украину, готовиться к «военному решению» со стороны Кремля и к сценариям ответных действий.

Иначе говоря, сегодня утром Путин анонсировал, что 2022 год будет годом дальнейшей взвинченной эскалации.