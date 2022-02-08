​«Присылают всякую мелюзгу… французы, немцы там всякие, госсекретари. Говорить можно только с Си, Байденом и Ганди»

По-моему, на переговорах произошло вот что.

Макрон — он это прямо упомянул на пресс-конференции — приехал с (как он считал) привлекательной для Путина идеей: мол, не все решается на уровне Евросоюза и НАТО, мы можем и вдвоем многое сделать, на уровне общей позиции двух стран.

И (это я уже от себя добавляю) мы, Владимир Владимирович, могли бы заключить франко-русский договор, — как при предшественнике вашем, императоре Александре III, благословенна память его.

А Владимир Владимирович ему отвечает: это мне не интересно. Мы, — говорит он, — сейчас готовим новое письмо, «ответ на ответ», мы подготовим и отправим в Вашингтон и Брюссель.

Это меня просто потрясло! Мы все ломали головы: каков будет следующий шаг Кремля? Как у Сталина? Все-таки нападет на Финляндию? Или как у Хрущева? Ракеты втащит куда-то в Арктику?

И вдруг выяснилось немыслимое!! Он решил вместо всего этого «переписываться» — как Иван IV. То есть, он решил, что сама эта переписка — и есть «ответ»…

И так километрами и ссылками на какие-то цитаты из священного писания и кодекса Юстиниана.

Макрон совершенно опешил во время пресс-конференции, когда Путин на него кивнул так вполоборота и сказал: «Вот и президента Франции мы проинформировали, что готовим наш подробный ответ, который отправим в Вашингтон и Брюссель…».

То есть, он президенту Франции сказал: «Поезжай домой, мил человек, тебе из Вашингтона и Брюсселя сообщат, когда наше письмо дойдет…»