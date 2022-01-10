Итак, Рябков (давший до этого два мрачных, крайне депрессивных интервью о перспективах переговоров) прибыл в Женеву на двусторонние переговоры с коллегой Шерман (первый зам госсекретаря).

Сегодня — главный день переговоров. Кремль громко требует, чтобы США обсуждали на переговорах «ноту о гарантиях».

Вашингтон до начала переговоров очень подробно обрисовал свою коварную позицию: вопросы безопасности Кремлю надо обсуждать с ОБСЕ и с советом Россия-НАТО, а американцы могут обсуждать только вопросы двусторонних отношений.

Поэтому Белый Дом заявил, что всячески готов обсуждать сокращение своих войск в Европе (если Россия тоже готова к деэскалации). Путин прекрасно знает, что это издевательское предложение.

Поскольку США непрерывно сокращало численность своих войск в Европе — со времени окончания холодной войны к рубежу первого десятилетия XXI века — на 85% — с 400 тыс. до 64 тыс. военнослужащих.

США могут сокращать свои контингенты в Европе, а НАТО будет продолжать крепить оборону, принимать новых членов и перевооружать Украину.

Блинкен жестко заявил: предложение Кремля обсуждать с США нереалистичные гарантии — это только способ сорвать переговоры и переложить ответственность.

В ответ на эту ноту США продолжили дальше с большой энергией обсуждать будущую агрессию России против Украины.

Поскольку никакой дипломатической деэскалации ожидать не приходится, Вашингтон будет эту угрозу «прокачивать» до конца первого срока Байдена. «Путин срывает переговоры, а угроза агрессии сохраняется».

Если Кремль хлопнет дверью в Женеве прямо на следующей неделе, Байден отойдет в сторону, и придет черед Шольца, он поедет говорить в Москву.

Дальше встанет вопрос: будет ли Евросоюз вырабатывать свою отдельную от США позицию по России. Во многих случаях позиции США и Евросоюза не совпадали, как например, по иранской ядерной сделке и т.д. Худшая риторика сейчас у Борреля. Он бесконечно риторически симулирует, что «его забыли на скамейке на вокзале, а поезд ушел». Но многие европейские и американские обозреватели пишут, что в отношении Кремля сформировалась консолидированная позиция Байдена, Евросоюза, лидеров отдельных крупных стран, НАТО.

Поэтому, видимо, все «три двери» — Женева, Вена, Брюссель — в которые Путин должен зайти — в этот раз продуманы, согласованы и коллективный порядок работы с Кремлем установлен.