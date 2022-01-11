Я вспоминаю чернобыльскую историю как первую конвульсию режима, потому что внимательный взгляд тогда, когда все это произошло, мог разглядеть, что дымящаяся чернобыльская радиоактивная смесь с косой пришла за КПСС.

Это было видно. Сама КПСС тогда этого не поняла. Как всегда, она решила, что пришли за физиками. Поскольку все было очень глупо и руки на тот момент были предельно кривыми, то от этого было позорное поведение.

И чем она была на тот момент, чернобыльская история? Она была Крымом, конечно. Она была детонатором огромного количества последующих бед. Она была той трагической ошибкой, которая потащила за собой набор очень драматических событий.

Что сделала чернобыльская катастрофа? Она показала во всем объеме во всей красе абсолютную неспособность власти принимать решения, говорить правду, что-нибудь решать эвакуационное и нормальное человеческое.

Все, что можно было испортить, было испорчено. И все, кто могли быть подставлены, были подставлены.

Народ на тот момент не догадывался о физиологических последствиях этого бедствия. О том, чем это может быть опасно для него.

Но было понятно, что происходит что-то очень хреновое.