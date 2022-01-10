Домой Рубрики Блоги Александр Невзоров: Не понимаю, что такое национальность РубрикиБлогиНовости Саратова Александр Невзоров: Не понимаю, что такое национальность По Новости Саратова - 10.01.2022 72 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Я не понимаю, что такое национальность. Как физиолог не понимаю. С точки зрения анатомии и физиологии понятие это сугубо формальное. Его возникновение нельзя объяснить ничем, кроме врожденной конфликтности приматов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Первая рабочая неделя в Саратовской области обещает быть морозной Четырехквартирный дом вспыхнул на Рабочей в Саратове Lada мешает коммунальщикам работать на Мурманском проезде в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Первая рабочая неделя в Саратовской области обещает быть морозной Новости Саратова - 10.01.2022 0 В Саратовской области первая рабочая неделя после выходных обещает быть морозной. По прогнозу всю семидневку будет идти снег, в частности - в районах Правобережья на... Четырехквартирный дом вспыхнул на Рабочей в Саратове 10.01.2022 Lada мешает коммунальщикам работать на Мурманском проезде в Саратове 10.01.2022 Бараны, ягнята и 29 кур погибли на пожаре в селе под... 10.01.2022 Балашовец выпил с другом, убил его и сжег труп 10.01.2022