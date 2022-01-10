Я не понимаю, что такое национальность.

Как физиолог не понимаю.

С точки зрения анатомии и физиологии понятие это сугубо формальное.

Его возникновение нельзя объяснить ничем, кроме врожденной конфликтности приматов.

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