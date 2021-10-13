Грубейшие нарушения прав человека в саратовской тюрьме стали одной из тем передачи «Невзоровские среды».

Журналист Александр Невзоров предположил, что теперь «самые лютые тюремщики сейчас будут покупать у России авторские права. Потому что они даже не подозревали, каким разнообразием, какими поразительными нюансами и эффектами могут сопровождаться простые пытки в тюрьмах. Они пытали в тюрьмах совершенно по-детски, тупыми побоями. А выяснилось, что спектр, палитра, изобретенная в России, имеет необыкновенную широту и пестроту».

Описывать Невзоров все мерзости саратовских пыточных не стал:

— Это очень омерзительно, когда насилуют шваброй с длинной ручкой, разрывая ей кишечник, насилуют резиновой дубинкой, писают на лицо, гадят, ржут… И все это тщательно документируется.

Именно этот главный инструмент пыток — швабра — натолкнул известного журналиста, писателя и блогера на мысль предложить правоохранителям сменить эмблему, изобразив на ней скрещенные швабры.

— Когда это всплыло в интернете, сначала сбежал начальник Саратовского управления федеральной службы исполнения наказания, потом медики побежали целыми группами. Это не какая-то левая сьемка, это не какой-то герой проник в тюрьмы. Это штатные обязательные сьемки, которые хранились в сейфах у начальников колонии, медучреждения. И для того, чтобы воздействовать на бедного зэка, достаточно было показать ему пленку, как опускают. Этого обнародования они боялись больше, чем самих пыток, — подытожил ведущий в прямом эфире.