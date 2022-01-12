Слушайте, никто в данном случае мнением Владимира Владимировича интересоваться не будет.

Потому что сдетонировать это успешное восстание может, как выяснилось, абсолютно любая фигня, любая мелочь. И как показывает опыт, все начинается не с политики и протеста, не пламенной риторики. Не надо на броневичке, понимаешь ли, тискать собственную кепку.

А вот с какого-нибудь вшивого сжиженного газа. И уже по ходу протест начинает одеваться в политическую плоть и приращивать к себе лидеров.

Более того, гарантировано совершенно он начинается всегда с фигни.

Вот в России политическая затравка вообще не работает. Вот нет в стране такого лидера протеста, который мог бы поднять восстание по политической мотивации.

Но просто все абсолютно, что делают режимы такого типа – не важно, это Россия, Казахстан или Беларусь – все, что они делают со страной, превращает страну во взрывоопасную массу, и застраховаться невозможно.

Но надо понимать, что власть, режим этим торжеством маразма, несправедливостью во всем, причем какой-то специальной, садистской, изощренной несправедливостью, которую он демонстрирует в отношении всех людей, живущих в стране, подлостью, лживостью, поборами, неумением управлять – он с каждым днем эту взрывоопасность ситуации увеличивает. И если что-то и случается, то случится только по его вине, как все то, что происходит сейчас в Казахстане, и даже сколько бы крови там не было пролито, это все только по вине режима. Вообще всё всегда страшное, что происходит….

Народ очень трудно довести, любой народ, это надо приложить такие чрезвычайные усилия, так напрячься, так натужиться власти, чтобы заставить людей харкать кровью на улице и сносить собою все, что всегда обвиняемый может быть только один – это режим.