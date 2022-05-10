Председатель Саратовской областной думы Александр Романов высказался о совместной работе с Валерием Радаевым:

— Валерий Васильевич Радаев десять лет возглавлял Саратовскую область. Все эти годы он добросовестно, эффективно, как истинный патриот, работал во благо развития региона, во благо жителей области. За эти годы удалось многого добиться.

Мы имеем сбалансированный бюджет, города и села преобразились, появились качественные дороги, современные инфраструктурные объекты. В самые сложные периоды благодаря грамотным решениям руководителя региона сохранялись достойные темпы развития.

Валерию Васильевичу удалось выстроить уникальную систему власти. Именно эта система взаимодействия между исполнительной и законодательной властями стала основой многих успехов и побед Саратовской области.

Я рад тому, что мне посчастливилось на протяжении десяти лет работать с Валерием Васильевичем Радаевым. Это было десятилетие системной, напряженной, сложной, но плодотворной работы на благо Саратовской области.