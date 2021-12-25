B Саратовской области наблюдается метель, плохая видимость и порывы ветра до 20 метров в секунду !

Из-за неблагоприятных погодных условий отправлены на запасные аэропорты (Волгоград и Ульяновск) 2 рейса из Москвы авиакомпаний «Победа» и «Россия».

В связи со сложными погодными условиями для уборки снега на дороги области направили более 450 единиц спецтехники.

Обстановка на дорогах крайне непростая, возникают массовые заторы на трассах региона.

Приостановлено движение большегрузов в Саратовском, Татищевском, Балашовском, Калининском районах до особого распоряжения.

Также приостановлены пассажирские перевозки. По данным на 20:00 в Саратове работает 173 единицы уборочной техники, 68 рабочих. В Саратовском районе — 29 единиц.

В Энгельсском районе проезд на дорогах не затруднён, работают 62 единицы техники. В Петровском районе работает 15 спецмашини 16 человек.

Затор образовался на дороге Петровск-Осметовка, на месте работает техника для его устранения.

В Хвалынском районе движение на федеральной автодороге Р-228 затруднено между 83 км и 87 км, открыта только одна полоса движения. Работает 13 снегоуборочных машин.

В Аркадакском районе работает 14 единиц техники, основные дороги расчищены, частично занесены подъезды к деревням. Ведутся работы по расчистке.

В Балашовском районе работает 27 едини техники, федеральная и районные дороги закрыты для грузового и пассажирского транспорта, кроме населённых пунктов Хоперское и Репное.

На трассе около станции Сенная образовалась пробка длиной 7 км из-за аварии. Грузовой автомобиль развернуло на дороге. На данный момент ситуация нормализовалась. В Ртищевском районе федеральные трассы расчищают 10 единиц техники, ещё три обеспечивают подъезд к населённым пунктам.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок. В случае, если вы оказались в тяжёлой ситуации на дороге, обращайтесь за помощью по телефону 112.