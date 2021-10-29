С ноября начнётся круглосуточный мониторинг состояния дорожного покрытия на региональных трассах и в муниципалитетах.

Эту задачу поставил перед руководством районов и минтрансом области на совещании в режиме ВКС.

Необходимо вовремя начать использовать противогололедные составы и не допустить происшествий из-за наледи и влаги на дорогах.

Нужно уделить особое внимание участкам на мостах и переездах. Такое поручение поступило от вице-губернатора области Романа Бусаргина.

К 1 ноября во всех районах должен быть 100-процентный запас пескосоляной смеси, которая потребуется на протяжении зимы. По информации минтранса, сейчас заготовлено больше 70 тысяч тонн пескосоляной смеси, а также 19,5 тысячи тонн соли и 91,5 тысячи тонн песка. В региональной Дирекции транспорта и дорожного хозяйства работает круглосуточная диспетчерская служба.

Диспетчеры обрабатывают данные со всей области о наличии и использовании противогололедных материалов, а также состоянии дорог в реальном времени и количестве работающей снегоочистительной техники.

Подробно о подготовке региональных и федеральных дорог в Саратовской области к зиме рассказывал в предыдущих постах в Instagram.