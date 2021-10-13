Для обслуживания дорог области уже подготовлена снегоочистительная техника и противогололедные материалы.

Федеральные дороги.

Для их обслуживания имеется больше техники, чем требуется (685 вместо 619 по нормативу). Это погрузчики и экскаваторы, шнекороторные снегоочистители, автогрейдеры, прицепные грейдеры, бульдозеры и колесные тракторы, оснащенные ГЛОНАСС. Готовность техники 100%. Подрядчики дополнительно заключают договоры на привлечение 62 единиц тяжелой техники, сообщает ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское».

В год на содержание федеральных дорог в области нужно 327,5 тысячи тонн пескосоляной смеси. Сейчас готово 85%. Основная масса готовится летом, чтобы смесь наиболее эффективно «работала» зимой.

Круглосуточно работает диспетчерская служба. На участках федеральных трасс установлено 54 комплекса АСМО (автоматизированных систем метеообеспечения). Они передают данные о состоянии дорожного покрытия и погодных условиях в реальном времени. В этом году планируется установить еще 8 комплексов, которые запустят в 2022 году.

Областные дороги.

Подрядчики подготовили 766 единиц техники для уборки дорог зимой. Готова техника и для борьбы со снежными заносами, сообщил региональный минтранс.

В год на содержание областных дорог нужно 134 тысячи тонн пескосоляной смеси. Заготовлено порядка 40 тысяч тонн готовой смеси, а также 58 — песка и 8,5 — технической соли. Поручил минтрансу и главам районов контролировать заготовку и использование смеси.

В региональной «Дирекции транспорта и дорожного хозяйства» круглосуточная диспетчерская служба оперативно работает с дорожно-эксплуатационными организациями, минтрансом, МЧС и ГИБДД. Диспетчеры обрабатывают данные со всей области об условиях проезда по дорогам, количестве работающей снегоочистительной техники и израсходованных противогололедных материалах.

Считаю необходимым создать резерв рабочих для экстренного реагирования на погодные условия. Этот вопрос будет проработан с минтрансом и главами администраций. Возможный вариант – привлечение рабочих из муниципальных районов в специализированные организации области.