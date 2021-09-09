Хочу поздравить любимую команду «Турбина», которая стала обладателем Кубка России по спидвею.

В городе Октябрьский прошел финальный этап Кубка России 2021 года среди пар. Взрослая команда «Турбины» по сумме двух этапов набрала максимальное количество очков и стала обладателем Кубка. Победители соревнований — Владимир Бородулин, Владимир Богма и Илья Чалов.

Юниоры тоже сражались мужественно: в борьбе за третье место понадобился перезаезд, и, несмотря на жесткое падение в предыдущем заезде, лидер юниоров Александр Кайбушев завоевал «бронзу» соревнований.

Балаковцы в очередной раз показали отличный результат и получили заслуженную награду. Спасибо болельщикам за поддержку спортсменов!