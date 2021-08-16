В Краснокутском районе удалось спасти от пожара памятник природы — уникальный реликтовый лес под названием Дьяковский.

Огонь наблюдался на сопредельной территории с Волгоградской областью. Горела сухая трава вдоль реки. Все службы оперативно среагировали. Прибыли 24 сотрудника местных лесхозов с техникой – лесопатрульным комплексом и трактором с плугом. Сотрудники лесхозов держали ситуацию под контролем и быстро потушили траву, не давая огню подойти к лесу. Угрозы населенным пунктам также не допустили.

Особый противопожарный режим на сегодняшний день действует в Самойловском, Дергачевском, Новобурасском, Татищевском, Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Балтайском, Вольском, Духовницком, Воскресенском, Ершовском, Ивантеевском, Красноармейском, Краснопартизанском, Лысогороском, Озинском, Перелюбском, Петровском, Питерском, Ровенском, Ртищевском, Саратовском, Хвалынском, Энгельсском районах, а также Саратове, Шиханах, поселке Михайловском и ЗАТО Светлый. Как показывает практика, чаще всего к масштабным пожарам приводит человеческий фактор. Берегите дом и лес, относитесь к огню с осторожностью

Фото Дьяковского леса взяты с сайта «Туристический Саратов» и «Саратовский блог»