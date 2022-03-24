Губернатор Валерий Радаев — о назначении Александра Соловьева руководителем управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области:

— Александр Александрович Соловьев переходит на новую работу, возглавит Управление Росреестра по Саратовской области. Большой профессионал, целеустремленный руководитель, он, конечно, применит свой накопленный опыт, компетенции на ответственном посту в федеральной службе.

У Росреестра важнейшие задачи по оказанию государственных услуг. Управление проводит регистрацию прав на недвижимость, кадастровый учёт, землеустройство, мониторинг земель. А ещё навигационное обеспечение транспортного комплекса. Надзорные функции по геодезии и картографии, другим направлениям. Большой объём работы в рамках цифровизации услуг. Все они необходимы гражданам, бизнесу, структурам власти и местного самоуправления.

Главное, чтобы эта деятельность была чёткой, прозрачной, всеобъемлющей. Она во многом влияет на экономику региона, в том числе определяет дополнительные возможности для реализации инвестиционных проектов.

Хочу пожелать Александру Александровичу удачи, энергии, новых успехов!