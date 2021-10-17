Мы говорим «жизненный путь», подразумевая ее главный смысл: движение вперед.

И сегодня мы поздравляем тех, кто создаёт для нас пути не на словах, а в реальности – работников дорожного хозяйства. Высоко ценим и благодарим специалистов, которые отлично знают свое дело и понимают значимость задач, поставленных перед ними, относятся к своей работе со всей ответственностью и трудятся для людей.

Труд дорожных рабочих – это не только комфорт жителей, но и сохраненные жизни благодаря тому, что дороги становятся безопаснее, а вся дорожная инфраструктура — современнее.

В этом году мы видим масштабные изменения, ведь такой объем дорожных работ в Саратовской области производится впервые. Колоссальные работы проведены в Саратове, значительные улучшения видны на дорогах, переданных на федеральный уровень. На полтора года раньше запланированного срока была открыта развязка в обход станции Сенная в Вольском районе, что стало очень радостным и долгожданным событием для жителей.

В этом вопросе была значительной поддержка спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Особое внимание уделяется муниципальным дорогам и сейчас можно оценить результаты активной работы дорожников в теплый сезон (на фото — отремонтированные в этом году дороги Краснокутского района). Радуют перспективы: поселения Саратовской области будут получать больше средств на ремонт дорог благодаря принятым изменениям в законодательстве. В этом году муниципалитеты уже воспользовались правом использовать на ремонт дорог 100% суммы поступающего транспортного налога.

Это важное решение принято Губернатором Валерием Радаевым по инициативе Вячеслава Володина.

Самое большое количество тротуаров для удобства жителей сделано в этом году. Мы благодарны профессионалам за внимание не только к автомобилистам, но и к пешеходам.

Поздравляю работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником! Желаю не сбавлять темпы, работать на совесть и сохранять верность профессии. Поздравляю в этот день ветеранов отрасли, проектировщиков и всех, кто причастен к строительству дорог. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!