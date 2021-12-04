Сегодня, 4 декабря, в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». О том, какую роль в жизни партии играет народ рассказал депутат Госдумы Александр Стрелюхин в своем инстаграм-профиле.

— Поддержка граждан, которую мы получили осенью текущего года нас ко многому обязывает. Прежде всего – исполнение Народной программы партии, в основу которой легло Послание Президента страны Владимира Владимировича Путина. Программа включила в себя множество направлений, обозначенных гражданами. Это и качественное образование, здравоохранение, культура, поддержка материнства и детства, развитие экономики и создание новых рабочих мест, формирование современной дорожно-транспортной инфраструктуры, ликвидация аварийного жилья, экологическая повестка и многое другое.

Доверие миллионов граждан нашей страны – наш главный актив. Поэтому партия будет и дальше меняться, отвечать на вызовы времени, открыто отчитываться перед своими избирателями, обсуждать самые острые проблемы и находить пути решения, — заявил он.