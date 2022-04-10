Стыдиться быть русским – отрекаться от Пушкина и Достоевского.

Быть русофобом – отказывать себе в счастье слушать и слышать Чайковского и Рахманинова, лицезреть и понимать полотна Айвазовского и Сурикова.

«Цивилизованный» западный мир, да и некоторые наши соотечественники (если их так можно назвать), сегодня забыли, почему принадлежность к русской культуре и русскому миру вызывает у нас искреннюю гордость.

Все просто – именно Русская земля столетиями рождала тех, кто менял мир.

К счастью, много нас, тех, кто помнит, что в Рязанской губернии родился основоположник современной космонавтики Константин Циолковский, а на Смоленщине первый космонавт планеты Юрий Гагарин, в Саратовской – электротехник Павел Яблочков, что русская земля взрастила Дмитрия Менделеева и Николая Лобачевского, что выходцем с ростовщины был Антон Чехов, чьи произведения сегодня ставятся в театрах всего мира. И со школьной скамьи мы знаем, как за рыбным обозом из Холмогор в Москву пешком шёл будущий основатель физической химии и первопроходец во многих науках Михаил Ломоносов, имя которого сегодня носит один из лучших университетов мира.

Этот список можно продолжать действительно бесконечно. Российские и советские учёные и инженеры, архитекторы, писатели, поэты и художники, космонавты и первооткрыватели – это соль земли. Они меняли мир, дарили ему свои знания и плоды своих трудов. И не было бы без их открытий тысячи благ, которыми и сегодня пользуется все человечество.

Обвинить нас в том, что мы живём прошлыми достижениями, нельзя. В современной России трудятся достойные наследники созидателей прошлого: наши учёные делают прорывные открытия в физике и химии – так, были открыты 6 новых элементов таблицы Менделеева.

Продолжая работать на благо всего мира, мы первыми создали и зарегистрировали вакцину от CОVID-19 и продолжаем работать в сфере биологической и эпидемиологической безопасности. На отечественных заводах, в стенах университетов и лабораторий сегодня создаются уникальные материалы как, например, сапфировое стекло, делаются разработки, важные для всего человечества. Мощная оборонная промышленность – значимое достижение России. Благодаря труду наших учёных-разработчиков страна выпускает инновационные образцы военной техники, как, например, российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и многие другие, не имеющие аналогов в мире, а также обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, созданном на основе применения передовых ядерных достижений.

Мы гордимся и достижениями наших спортсменов и деятелей культуры, которых справедливо можно назвать Героями, ведь они прославляют Россию. И не сдаются, когда их лишают гимна и флага, и даже неотъемлемого права быть патриотом своей страны.

И отдельный повод для гордости лично для меня, что Россия была и остаётся кормилицей всего мира. 130 государств со всех частей света импортируют зерно, выращенное и собранное заботой, трудом и руками русского человека.

Ни одна страна не производит так много зерновых – жизненно важной культуры. В этом есть своё символичное значение – развиваясь и уверенно шагая по пути инноваций, мы всё же остаёмся близкими к родной земле людьми. В ней наша жизнь, сила и правда. И в глубокой привязанности к русской земле исток нашего искреннего патриотизма.

Поэтому, мне хочется сказать нашим «заморским соседям» — у вас никогда не получится «отметить» Россию – она была, есть и будет.