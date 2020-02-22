Ситуацию с возможным прекращением производство холодильников «Саратов» на заводе «СЭПО-ЗЭМ» прокомментировал председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

Напомним, 20 февраля изданию «Новости Саратова» стало известно, что руководство завода намерено остановить выпуск холодильников, которые стали одним им символов нашего города.

— Ситуация, сложившаяся на предприятии, нам известна. Вчера вместе с министром промышленности и энергетики области Андреем Архиповым посещали СЭПО, встречались с собственником, обсуждали варианты выхода из ситуации. Мы предложили руководству ряд мер.

Будем делать все необходимое, чтобы не потерять производственную площадку и сохранить рабочие места. Руководству СЭПО предложено рассмотреть имеющиеся возможности по расширению рынков сбыта выпускаемой продукции, модернизации предприятия. Нужно идти в ногу со временем. Считаю преждевременным заявлять о закрытии производства. Этого мы не допустим, – заявил Александр Стрелюхин.