Фабрика «Премиум Текстиль» работает в Энгельсе уже семь лет, развивая трикотажное производство и являясь одним из лидеров легкой промышленности в Саратовской области.

Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, при производстве одежды и аксессуаров используются передовые технологии, а выпускаемая продукция имеет все сертификаты соответствия.

На фабрике трудится около 200 человек и даже при полной загрузке производства на сегодняшний день открыты вакансии на 50 рабочих мест.

Работая в округе, посетил фабрику, обсудил работу предприятия в условиях санкций. Руководство «Премиум Текстиля» прогнозирует стабильную работу предприятия. Хотя имеются проблемные вопросы, связанные с иностранными комплектующими, рядом материалов, у собственника есть понимание дальнейшего развития. Так, уже идёт работа над организацией новых цепочек поставок.

Импортозамещение — ключевое направление в развитии всех отраслей экономики. Сегодня, когда западный мир, пытаясь удушить нас санкциями, ждёт, что фабрики и заводы прекратят свою деятельность из-за порванных кооперационных связей, отечественная промышленность использует это как окно возможностей для замещения освободившихся ниш.

Уверен, что наши предприниматели сумеют организовать и новые производства и новые логистические цепочки. Только всем ушедшим под давлением коллективного Запада с нашего рынка иностранным компаниям нужно помнить, что вернуться будет если не невозможно, то очень трудно.

Как и многие другие предприятия, «Премиум Текстиль» ставит основными целями на сегодня — сохранить рабочие места, увеличить объем заказов и наладить импортозамещение. Уверен, что всё получится, поскольку продукция фабрики отличается высоким качеством.