Александр Ванцов о скандале в Балашове: Нужно разобраться! Виновных наказать!

Депутат Саратовской областной Думы Александр Ванцов (партия «Родина») прокомментировал ситуацию в Балашове с уходом директора школы из-за проблем с организации школьного питания.

«Работа директора школы — большая ответственность. Это не только правильная организация учебного процесса, но и безопасность учеников, большая хозяйственная нагрузка.

В Балашове сложилась непростая ситуация с увольнением директора местной школы. Были допущены ошибки при организации школьного питания. Могли пострадать дети. Власть не может оставаться в стороне этого процесса. И ответственность за эти ошибки лежит, прежде всего, на директоре, который получает за это зарплату, причем, приличную.

Вместо того, чтобы решать проблему вместе с районными властями и депутатами, начались публикации в СМИ, публичные заявления, основанные на эмоциях.

Вроде, и директор простой человек, но необходимо разобраться, что его связывает с поставщиками питания в школы. Это большие деньги. Все ли там так просто?

Считаю, что правильную позицию занял губернатор Роман Бусаргин! Он стоит на защите интересов жителей!

Сбалансированная позиция и у депутатов областной Думы, которые избирались от Балашовского района, они находятся на постоянной связи с жителями, знают проблему и пытаются ее решить. В отличие от сил (коммерческих структур), которые всячески пытаются накалять обстановку. Они преследуют свои интересы, коммерческие. В СМИ много разной информации, в том числе, о приватизации социальных объектов в районе. Эту информацию необходимо проверить! А виновные должны быть наказаны!» — подчеркнул Ванцов у себя в социальных сетях.